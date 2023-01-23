شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغات بآداب جامعة حلوان يعلن عن فتح باب الحجز لدورة الإنجليزي للضيافة الجوية والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل .
وقد أكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات خطة التطوير المستمر للوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد، وتكون الدورة التدريبية على 2 مستوى مدة كل مستوى 24 ساعة تدريبية.