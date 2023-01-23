شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغات بآداب جامعة حلوان يعلن عن فتح باب الحجز لدورة الإنجليزي للضيافة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة (دورة اللغة الإنجليزية للضيافة الجوية) (English for cabin crew)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

ومن جانبه قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل .

وأوضحت مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتى إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

وقد أكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات خطة التطوير المستمر للوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد، وتكون الدورة التدريبية على 2 مستوى مدة كل مستوى 24 ساعة تدريبية.