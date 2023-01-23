شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: فتح باب التقدم لشغل منافذ بمشروع شارع مصر بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم فتح باب التقدم لشغل 10 منافذ بيع " بايك " بمشروع شارع مصر " بازار العبور "، موضحاً أنه يتم تقديم الطلبات بإسم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، حتى يوم الإثنين الموافق 6/2/2023 بنظام الإشغال الشهري، وذلك في إطار توفير فرص عمل لقاطني المدينة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين عبر توفير البديل المناسب.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم إتاحة 6 بايكات بنشاط مأكولات، و 2 بايك بنشاط منطقة أطفال، وبايك بنشاط أدوات مكتبية، وبايك آخر بنشاط إكسسوارات.

وأشار " الغيطى" إلى أنه يشترط في الحصول على المنافذ ما يلي: ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومى أو الخاص، أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل على بايك هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وأن يكون من سكان المدينة، ويتم تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصَّر)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور، وطابع تأمينى، وصورة بطاقة الرقم القومي.

ونوه عن أنه سيتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين بمقر الجهاز، وسيتم الإعلان عن ميعاد القرعة على الصفحة الرسمية لجهاز العبور على موقع " فيس بوك ".

وفي ذات السياق، أكد المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، أنه تم طرح استغلال 3 نقاط بحرية لإقامة مراكز خدمات للأنشطة البحرية والرياضات المائية داخل البحيرات بمركز مارينا العلمين السياحي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني المقرر عقده بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2023، حيث تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز.