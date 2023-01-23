شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: فتح باب التقدم لشغل منافذ بمشروع شارع مصر بالعبور والان مع تفاصيل الخبر
وأشار " الغيطى" إلى أنه يشترط في الحصول على المنافذ ما يلي: ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومى أو الخاص، أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل على بايك هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وأن يكون من سكان المدينة، ويتم تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصَّر)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور، وطابع تأمينى، وصورة بطاقة الرقم القومي.
ونوه عن أنه سيتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين بمقر الجهاز، وسيتم الإعلان عن ميعاد القرعة على الصفحة الرسمية لجهاز العبور على موقع " فيس بوك ".
وفي ذات السياق، أكد المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، أنه تم طرح استغلال 3 نقاط بحرية لإقامة مراكز خدمات للأنشطة البحرية والرياضات المائية داخل البحيرات بمركز مارينا العلمين السياحي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني المقرر عقده بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2023، حيث تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز.