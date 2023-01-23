شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نقابة الزراعيين تعتمد دعم مشروع الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للمهن الزراعية، اجتماع الجمعية العمومية المنتخبة السنوى، وفقا لقانون النقابة رقم 31 لسنة 1966 والذى يشير لانعقادها خلال النص الثانى من يناير سنويا وقد تم انعقادها برئاسة الدكتور السيد خليفة النقيب العام لزراعيين مصر والامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة، وعصام فوزى عبد الرحمن وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، و عبد الرحمن احمد عبد المجيد وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد عقد الاجتماع وسط حضور كثيف وغير مسبوق للسادة الاعضاء منذ إنشاء نقابة المهن الزراعية حيث تجاوزت نسبة الحضور ما يزيد عن 85% من أجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة وهو الأمر الذى يشير إلى مدى الوعى الذى يتمتع به أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية وحرصهم على الحضور لمتابعة كل ما يتم إنجازه ودعمهم الكامل لمجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية بما يضمن تبادل الرؤي حول مستقبل زراعيين مصر .

وقد وجه أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة بداية أرسال برقية دعم وتأييد للقيادة السياسية وتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لكافة النقابات المهنية وعلى رأسهم نقابة المهن الزراعية متقدمين بأسمى ٱيات الشكر والتقدير له على ما يقدمه منذ توليه المسئولية وما يبذله فى سبيل رفعه هذا الوطن ورعايته المستمرة لمتطلبات الشعب المصري العظيم وسعيه الحثيث لإنجاز المشروعات القومية وعلى رأسها ما يخص مشروعات قطاع الزراعة ووضعه على رأس أولويات خطة الدولة المصرية.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة النقيب العام والتى شرح فيها بأستفاضة وشفافية بالغه إلى أهم التحديات التى تواجه نقابه المهن الزراعية مشيرا إلى ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة ومعبرا عن آمال وطموحات السادة أعضاء النقابة وموضحا لخطة النقابة المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة للاعضاء والعمل على وضع آلية عاجله لحل أهم المشكلات التى تعانى منها النقابة وعلى رأسها العجز فى صندوق المعاشات من خلال توفير مصادر تمويل جديدة ومطالبة الجهات المعنية بتعديل قانون النقابة والذى أصبح غير ملائم لمتطلبات الجمهورية الجديدة مشيرا إلى ثقته الكاملة فى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين أحوال المهندسين الزراعيين بصفتهم جزء أصيل فى تحقيق الأمن الغذائي المصرى.

كما قدم أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بيان متابعة حسابات النقابة خلال عام 2018/2019، 2020/2012

فيما ناقش أعضاء الجمعية العمومية جدول الأعمال والذى تضمن

1- عرض رؤية مجلس النقابة وأنجازاته خلال الفترة الماضية

2- أعتماد الحساب الختامى لصناديق النقابة لعام 2018/ 2019 - 2020/ بعد مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات

3- عرض الحساب الختامى لجميع صناديق النقابة لعام 2020- 2021 م

4- أعتماد دعم مشروع الرعاية الصحية.

5- عرض المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن الأرصدة الدائنه والشيكات التى لم تقدم للصرف

6- النظر فى تعيين مراقب حسابات

7- النظر ف الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى وقد تم التصديق والموافقة بالأغلبية المطلقة على ما جاء بجدول الاعمال .

وفى ختام الاجتماع أشاد أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة بالدور الفعال الذى يقوم به مجلس إدارة النقابةالعامة للمهن الزراعية فى تحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة للسادة أعضاء النقابة ، معلنين دعمهم الكامل لمجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية وفروعه بالمحافظات.