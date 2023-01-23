شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير.

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لسيادته في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في مختلف ربوعها؛ من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها.