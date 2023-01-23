شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: تعاون بين الجامعات الأهلية الدولية لتطوير المناهج وخطط الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى ، توقيع رؤساء الجامعات الأهلية الدولية (جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة العلمين الدولية - جامعة الجلالة - جامعة المنصورة الجديدة)، اتفاقية للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة التعاون والتكامل بين الجامعات والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المُتميزة التي تتمتع بها الجامعات لتنمية القدرات البشرية وتطوير مشروعات بحثية مُشتركة.

وجاء توقيع اتفاقية التعاون على هامش الاجتماع الذي استضافته جامعة المنصورة الجديدة بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجالات تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والاهتمام بجودة الخدمات التعليمية، وتقديم الاستشارات والتعاون فيما يخص وضع المعايير والرقابة على التطوير المهني المُستمر، والتعاون في تنظيم ورعاية المؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل، والتعاون في مجال تنفيذ وتطوير مشروعات بحثية يتم الاتفاق عليها، والتعاون في مجال المشروعات الخاصة بخدمة البيئة المُحيطة، والتعاون في إصدار مُجلدات علمية مُحكمة للنشر العلمي الدولي تضم الجامعات الأهلية الأربع.

كما تهدف الجامعات الأهلية الأربع إلى استمرار وتطوير ودفع أنشطة التعاون بينها في جميع مجالات العمل، بما سينعكس إيجابًا على تطوير العملية التعليمية والبحثية، وذلك في ظل رغبة الجامعات الأهلية الأربع بأن تكون مؤسسات تعليمية وبحثية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز منهجيات البحث المستمر، والتعلم البناء، والتميز في إدارة خدمات التعليم والبحث الموجهة لخدمة المجتمع، ودفع مشروعات التنمية المُستدامة في مصر، مما ينعكس على إعداد خريجين مُزودين بالمعارف والمهارات والجدارات المطلوبة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة التعاون والتكامل بين الجامعات والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المُتميزة التي تتمتع بها الجامعات لتنمية القدرات البشرية وتطوير مشروعات بحثية مُشتركة،