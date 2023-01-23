شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: عيد الشرطة ذكرى ملهمة تدعو للعمل والكفاح لرفعة الوطن وحفظ مقدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجَّه الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطنى الـ 71 للشرطة الذى يوافق 25 يناير من كل عام.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم: إن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة؛ من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التى لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم حتى نستطيع جميعًا مواجهة التحديات.

ووجَّه المفتى التحية لرجال وقوات الشرطة البواسل قائلًا: تحية لرجال الشرطة البواسل ولشهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية تراب وطننا الغالى مصر.

وأكد مفتى الجمهورية أن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمَّل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان.

وأوضح مفتى الجمهورية أن جموع الشعب المصرى كافة يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال الجيش والشرطة البواسل عن طيب خاطر فى السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن فى مواجهة جماعات الغدر والإرهاب.

ودعا المفتى جميع أفراد الشعب المصرى إلى ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى والدمار فى كل مكان.

وتضرع مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد شهداء الجيش والشرطة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.. وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل، وأن يَنعم دائمًا وطننا الغالى بالأمن والاستقرار والرخاء.