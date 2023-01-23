شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طالب يتقدمون للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالى، فى تصريحات لـ" الخليج 365" إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية منذ فتح باب القبول يوم السبت الماضى إلى الآن تجاوز 100 طالب وطالبة على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى استمرار فتح باب التقدم المباشر للجامعات حتى يوم 9 فبراير المقبل.

وأكد الدكتور محمد حلمى الغر أنه فيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتبارى للطالب، والذى يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفى وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدي) وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

وأكد الغُر أنه فى حالة رغبة الطالب فى تغيير جهة اختياره، فعلى الجامعة المسجل بها، القيام بإلغاء تسجيله من على النظام الإلكتروني، حتى يتسنى قبوله بجامعة أخرى.

جدير بالذكر أن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة فى الفصل الدراسى الأول، سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية 82% و79% فى جامعة الجلالة والعلمين و77% فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة 77%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 80% وفى جامعة العلمين 79% أما الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، و77% للقبول بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعى فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 78%، وفى جامعة الجلالة وجامعة العلمين سجل الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعى 76%، أما جامعة سيناء بفروعها 76%.

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 74%وفى جامعة العلمين والجلالة 73% وفى جامعة سيناء بفروعها وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة شرق بور سعيد 73%، وفى جامعة الملك سلمان 73%.

أما كلية الطب البيطرى سجل الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الخاصة والأهلية 70% و68% بجامعة الملك سلمان.

وبالنسبة لكلية الهندسة سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 68% وفى جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 66% وفى جامعة سيناء وشرق بور سعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 66% و65% لجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات 62% بالنسبة للجامعات الخاصة والأهلية و61% لجامعة الملك سلمان والعلمين و61% فى جامعة سيناء وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية و60% للقبول فى جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول فى جميع الجامعات الخاصة والاهلية 55% للقبول فى كليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية والفنون والفنون التطبيقية والآداب والعلوم السينمائية والإعلام والتربية والسياحة والفنادق والحقوق والدراسات القانونية واللغات والترجمة والزراعات الصحراوية والعلوم الأساسية والآثار والزراعة.