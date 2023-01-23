شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوى عام والشهادة الإعدادية على جروبات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت جروبات الغش أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول، للثانوى العام الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تم نشر امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوى لطلاب محافظة الإسكندرية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية للطلاب بمحافظتى سوهاج وأسيوط، كما تم نشر أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية فى بعض المديريات التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش، مؤكظة على أن أسئلة امتحان الثانوى العام ليست موحدة بل لطلاب كل إدارة تعليمية امتحان مختلف ومن ثم نسبة الاستفادة من محاولات الغش قليلة.

وأكد مجلس الوزراء استمرار أعمال الامتحانات وفقا لمواعيدها المقررة خلال إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة التى صدر قرار بها لتكون يوم الخميس 26 يناير بدلا من الأربعاء 25 يناير.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

وانطلقت امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 لطلاب محافظة الجيزة.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (205491) طالبا وطالبة، مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.