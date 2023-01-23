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شكرا لقرائتكم خبر عن يسير بدون سائق ويستوعب 43 ألف راكب في الساعة.. مميزات المونوريل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
1. ـ يعمل أتوماتيكياً - بدون سائق .
2. ـ تصنيع الهيكل الخارجى من الألمونيوم حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته.
3. ـ لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب وتقليل الطاقة.
4. ـ نظام تكييف عالى السعة وممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.
5. ـ يضم كاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.
6. ـ شاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات ويمكن استخدامها في الأنشطة التجارية.
7. ـ يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.
8. ـ يضم أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى عملية التنقل.
9. ـ العربات مزودة بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.
10. ـ يتم تصنيع قطارات المونوريل لمصر من شركة ألستوم.
11. ـ أقل زمن تقاطر لنظام التشغيل يصل الى 90 ثانية .
12. ـ الطاقة الاستيعابية تصل لـ 43 ألف راكب ساعة فى الاتجاه.
13. ـ العربة الواحدة تحمل 125 راكبا.
14. ـ سيتم زيادة عربات القطار بشكل تدريجي مع زيادة الكثافة.
المونوريل
المونوريل