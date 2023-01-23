شكرا لقرائتكم خبر عن رزان المبارك رائدة المناخ لقمة cop28 بالإمارات.. اعرف أبرز المعلومات عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سكرتارية قمة المناخ لمؤتمر الأطراف الخاص باتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ cop28، موافقتها وترحيبها بتعين الامارات لرزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة، ممثلة لرئاسة القمة المقبلة التى تستضيفها دولة الامارات 2024 . خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن رائدة المناخ الإماراتية رازان المبارك والتى تشغل حاليا منصب رئيسة الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة. رازان المبارك رائدة المناخ الإماراتية، تشغل حاليا منصب مديرة مؤسسة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، الذى دعم أكثر من 2500 مشروع للحفاظ على الكائنات الحية فى أكثر من 160 دولة، كما تم تعيينها خلال عام 2010 منصب المديرة العامة لهيئة البيئة أبو ظبي، كأصغر شخص تسلم منصبا قياديا حكوميا فى أبو ظبي، إضافة إلى انها المرأة الوحيدة التى شغلت هذا المنصب ومن جانبه عقب الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ عن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين على اختيار رزان المبارك الرائدة الثامنة فى مجال تغير المناخ ممثلة للرئاسة الإماراتية للقمة الثامنة والعشرين، قائلا:" يشرفنى أن أعمل جنبا إلى جنب، لتسريع العمل غير الحكومى الطموح، لتحفيز العمل المناخى فى جميع المناطق على مستوى العالم، تفعيلا لخطة مراكش المحسنة لتحقيق مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية.

وأوضح محيي الدين أن العمل المناخي بصفة عامة يحتاج إلى قيادة قادرة على صنع القرار، والحلول العلمية والتكنولوجية، والتمويل الكافي والعادل لمشروعات المناخ، موضحاً أن القيادة الإماراتية تقدم نموذجاً رائداً حيث تستفيد من دروس الماضي وتستشرف المستقبل لبناء حاضر مزدهر في كافة المجالات

جدير بالذكر انه تم استحداث دور رائد المناخ رفيعي المستوى عام 2015 في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس COP21 بهدف تسهيل التنفيذ الناجح للجهود الحالية ، من خلال تعزيز المشاركة رفيعة المستوى والارتقاء بالجهود الطوعية والمبادرات والائتلافات الجديدة أو المعززة.