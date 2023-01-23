شكرا لقرائتكم خبر عن %69 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل.

وأيد 69% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل؟، بينما عارض 31% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل.