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%69 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل.

 

وأيد 69% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل؟، بينما عارض 31% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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