محور عمرو بن العاص.. ثانى شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة عددا من المشروعات الضخمة فى قطاع الطرق والكبارى بمحافظة الجيزة، على رأسها محور عمرو بن العاص الجديد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجارى الانتهاء من تنفيذه؛ لزيادة انسيابية الحركة المرورية فى إقليم القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية أبرز المعلومات عن المحور المرورى الجديد.

-يحقق الربط مع بين القوى الشمالى والجنوبى للطريق الدائري.

-يمتد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

-يتضمن العمل بالمشروع، إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه.

-يتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.

-يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

-يستهدف المشروع إعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى.

-يتضمن أيضاً إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

-يشمل المشروع استغلال المساحات المتوافرة أسفل المحور بشكل حضارى لإنشاء متنزهات وجراجات حضارية.

-يسهم فى زيادة انسيابية الحركة المرورية فى إقليم القاهرة الكبرى.

-يعيد توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.