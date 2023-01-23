شكرا لقرائتكم خبر عن "شدوان" هنا سالت دماء الأبطال.. ما لا تعرفه عن الجزيرة الاستراتيجية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، والمتزامن أيضا مع ذكري معركة شدوان المجيدة التي انتصرت فيها القوات المسلحة بمشاركة صيادو الغردقة وصدت العدوان الإسرائيلي من محاولة السيطرة علي جزيرة شدوان الشهيرة القريبة من شواطئ الغردقة.

ينشر ”الخليج 365” أهم المعلومات عن طبيعة الجزيرة الخلابة.. تعرف عليها

- تقع بالقرب من مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر، وتبعد عن الغردقة 35 كم وعن السويس 325 كم.

- تتميز بأنها يقع بالقرب منها أهم مواقع الغوص بالغردقة، وتمارس فيها رياضة الغوص والسنور كلنج والصيد، وهى جزيرة صخرية منعزلة لا تزيد مساحتها على 70 كيلو مترا.

- أكبر جزيرة شعاب مرجانية فى مضيق جوبال، فى الجزء الشمالى من الجزيرة، يوجد جدار شعاب مرجانية رائعة عمودية الشكل، على عمق أكثر من 40 مترًا.

- عادة ما يكون التيار معتدل إتجاهه من الجنوب إلى الشمال، ويذهب الغطاسون مع التيار لاستكشاف الجدار من خلال الغطس الانجرافي

- تضم الشعاب المرجانية المحيطة بجزيرة شدوان، أنواع كثيرة من الأسماك منها المرجان، وسمك المروحة وسلاحف صقرية المنقار، لكن الأكثر من ذلك أسراب الدلافين الرائعة.

- بها 7 سفن غارقة بمنطقة "ابو النحاس"، والتى تعد من أخطر المناطق البحرية على السفن والمراكب، حيث بها شعاب مرجانية على شكل مثلث، تقع شمال غرب الجزيرة، من السفن الغارقة بها حطام سفن "إس إس كارناتيك" والتى تعرضت للغرق عام 1896، وكيمون إم والتى غرقت عام 1978، وتشريسولا كيه غرقت عام 1981، وغيانيس دى "غرقت عام 1983"، وأن حطام تلك السفن تحظى باهتمام وشعبية فى الغوص، حيث يقع أربعة من حطام تلك السفن على عمق أكثر من 30 مترا.

ويذكر أن معركة شدوان المجيدة التى مر عليها 53 عاماً، حدثت عام 1970 وترحع وقائعها إلي فجر 22 يناير بعد أن هاجم العدوان الإسرائيلي جزيرة شدوان التي تبعد عن الغردقة 35 كيلو متر وعن السويس 325 كيلو متر، وكانت تؤمن الجزيرة فى تلك التوقيت سرية من الصاعقة ورادار بحري، وقامت قوات العدو الإسرائيلي بهجوم ضخم على الجزيرة، شملت قصف جوى وبحري استمر لعدة ساعات، وتمكنت القوات المسلحة بمشاركة الصيادين من الغردقة من صد هجوم العدوان الإسرائيلي وأصبح ذلك اليوم العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.