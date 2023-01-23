شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل "حياة كريمة" الطبية تجوب مدن وقرى الجيزة.. الكشف والعلاج بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن أماكن تمركز القوافل الطبية فى محافظة الجيزة بدءًا من اليوم الإثنين وحتى 1 نوفمبر المقبل، من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وأعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية فى مسجد موسى بمركز ومدينة أطفيح اليوم الإثنين الموافق 23 يناير، وإطلاق قافلة طبية أخرى فى أبو رواش بكرداسة على مدار يومين فى الفترة ما بين 24 و25 يناير، وتنظيم قافلة طبية على مدار يومين فى بنى سلامة بمنشأة القناطر شرق فى الفترة ما بين 27 و 28 يناير، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية بمساكن دهشور فى مدينة 6 أكتوبر وذلك فى الفترة ما بين 31 يناير و1 فبراير.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أطلقت 3 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة بمحافظات البحر الأحمر والشرقية والوادى الجديد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.