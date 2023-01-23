شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إجراءات التحقق من صحة عقد العمل قبل السفر للخارج حتى لا تتعرض للنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت في الآونة الأخيرة صفحات لشركات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل رغبة الكثيرين في السفر إلى الخارج والحصول على وظيفة مرموقة بمرتب مغر، ومن خلال حيل جديدة تستدرج الشباب بعروض وهمية وامتيازات مغرية للإيقاع بهم والاستيلاء على أموالهم.

وعليه، أهابت وزارة القوى العاملة، بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر"، للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.

وأكدت الوزارة، حرصها على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة فقط، موجهة رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وفي حالة رغبة الشاب الحصول على فرصة عمل حقيقية في الخارج، عليه بالتوجه إلى إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته وتقديم طلب الحصول على فرصة عمل في الخارج، أو تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة؛ والذي يعرض كل ما توفره شركات التوظيف من وظائف وفرص عمل، وما تتطلبه من شروط ومؤهلات ومواصفات وما توفره من مزايا، وذلك لضمان الحصول على فرصة عمل حقيقية بشكل قانوني في الخارج دون الوقوع في فخ السماسرة وشركات السفر الوهمية.

وفي حال حصول الشاب على عقد وتأشيرة عمل في الخارج سواء من إحدى شركات إلحاق العمالة أو عبر شخص يدعى أنه مسؤول تسفير، فيجب اللجوء إلى إدارة التشغيل في وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة العمل والتأشيرة.

ووجه مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبى، إرشادات عامة للمصريين الراغبين في السفر لدولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة، للتحقق من صحة عقود العمل وأذونات الدخول والتأشيرات للنجاة من فخ السماسرة والشركات الوهمية، وذلك على النحو الآتي:

أولا: إذا عرض عليك شخصاً ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول، ويمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك من خلال التواصل مع المكتب العمالي بدولة الإمارات على الإيميل.

ثانيا: بعد التوقيع على عرض العمل، سوف يرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكتروني بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة.

ثالثا: لا بد من التأكد من وجود التصديق على إذن الدخول من المكتب العمالي بدولة الإمارات ثم مراجعة وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر -القاهرة، ومن ثم استخراج تصريح العمل، والسفر، وانه هام جدا العلم بأن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يعطيك الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفى حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

وأصدرت دولة الإمارات دليلا إرشاديا تحت عنوان "اعرف حقوقك"؛ لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم، وذلك على النحو الآتي:

ويتضمن الدليل الإرشادات الآتية:

عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات.

يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الاحتفاظ بصورة من عقد عملك الذي وقعت عليه.

يجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك.

عليك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فى حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو فى حال لم تحصل على أجورك كاملة وفى موعدها.

من حقك ترك عملك في أي وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية.

عليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية (جواز السفر.. الهوية..عقد العمل ....) في مكان آمن.