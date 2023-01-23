شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمود الشحات أنور: تأثرت بوالدى فى قراءة القرآن والشيخ الشعراوى شجعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ محمود الشحات أنور، إنه يجد إقبالا كبيرا على المحافل التي يقرأ فيها القرآن، متابعا: ربنا أعاننى على أن أصل لهذه المكانة من خلال تلاوة القرآن، وتم استقبالى في باكستان استقبالا حافلا وجيدا للغاية.

وأضاف الشيخ محمود الشحات أنور، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه سافر للكثير من الدول غير الإسلامية حيث سافر لدولة جنوب أفريقيا، بجانب دول عربية وإسلامية كبيرة.

وأوضح الشيخ محمود الشحات أنور، أنه لا بد من الموهبة والقبول والقلب الطيب الذى لا يجد به كرها لأحد، فهذه ضمن شروط النجاح في قراءة القرآن الكريم، متابعا: والدى الشيخ الشحات أنور من الرعيل الأول، وترك أثرا كبيرا في تلاوة القرآن في العالم.

وتابع الشيخ محمود الشحات أنور: والدي سافر دولا كثيرة، من ضمنها الولايات المتحدة التي سافر إليها 7 مرات، وتم عمل أفلام تسجيلية له في أمريكا والناس تأثرت به للغاية، مستطردا: لدى شقيقى الشيخ أنور قارئ في الإذاعة المصرية، وشقيق آخر قاض في وزارة العدل و6 شقيقات.

وقال الشيخ محمود الشحات أنور: تأثرت بوالدى كثيرا، والشيخ محمد متولى الشعراوى كان له تأثير كبير علي، وكان ينصحنى بحفظ القرآن والاهتمام به وأن أكون مثل والدى.