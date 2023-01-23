شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مجموعات الدعم لكل الطلاب فى مختلف المراحل بداية من التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموعات الدعم سوف يستفيد منها جميع الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، على أن يتم تنفيذ المجموعات فى المدارس لطلاب صفوف النقل وعلى مستوى الإدارات التعليمية بالنسبة لطلاب الشهادات العامة.

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى المديريات التعليمية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية"، وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة فى جميع المحافظات تزامنًا مع بداية الفصل الدراسى الثاني.

ووجه الوزير، مديرى المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكى تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب، موضحًا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات فى عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة فى مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل فى الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديرى المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أى مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

وأكد الوزير، أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية، كأحد خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، و سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، و أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ناصر شعبان مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومحمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من قيادات الوزارة.