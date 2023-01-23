شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 23/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 03: 3

موعد صلاة المغرب 5:23 م

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:05

موعد صلاة المغرب 5:25 م

موعد صلاة العشاء 6:47 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 2:58 م

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:39 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 2:54 م

وقت صلاة المغرب 5:16 م

وقت صلاة العشاء 6:34 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 04: 3

موعد صلاة المغرب 5:27 م

موعد صلاة العشاء 6:43