شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمعمل بحوث الشمس: رصدنا هلال رجب بعد 45 دقيقة من الغروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو الوفا الباحث بمعمل بحوث الشمس، إن رحلة رصد هلال شهر رجب تمر بعدة مراحل، موضحا أن المعمل يعمل على إصدار كتيب لبحوث الشمسية يوضح عدد أيام الأشهر العربية، ويتم رصد الهلال خلال 45 دقيقة بعد غروب الشمس لبيان بداية كل شهر عربى.

وأضاف الباحث بمعمل بحوث الشمس، خلال تصريحاته على برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إن سى، أن هلال شهر رمضان ظهر في الساعة السادسة و6 دقائق، موضحا أن اللجنة تجتمع وتتابع التليسكوف وتحاول النظر للهلال، حيث نبحث ارتفاع هلال القمر وبعده عن الشمس.

وتابع الباحث بمعمل بحوث الشمس، أنه إذا كان الطقس مناسب يكون هناك فرصة نراه وإذا كان الطقس سئ يصعب رؤية الهلال، مشيرا إلى أن هناك 5 لجان لبحث الشمس لمتابعة ظهور هلال، وكل أعضاء اللجان الخمس يبلغون بنتيجة الرؤية ونرفعها لمفتى الجمهورية.