شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر القومى للسكان سابقا يشدد على أهمية فحص ما قبل الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف الشيتانى، مقرر المجلس القومى للسكان سابقا، إن ملف الفحص قبل الزواج معقد، مقدما التحية لوزارة الصحة، لتأكيدها على توفير هذه الخدمات، وعلى جميع الجهات المعنية أن تشجع المجتمع على تقبل هذا الإجراء والحرص عليه.

وأضاف عاطف الشيتانى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن أماكن الفحوصات منتشرة فى جميع المحافظات حتى فى القطاع الخاص، وأوضح: لا نستطيع أن نأمل في السعادة بالزواج إلا إذا تأكدنا من صحة وسلامة الشباب المقبل على الزواج.

ولفت عاطف الشيتانى إلى أن زواج الأقارب منتشر فى مصر، وأن نسبة الإصابة بالسكر وصلت لأكثر من 25% موضحا أنه إذا كانت السيدة مصابة بالسكر فإن الابناء يصابون بها وراثيا، مؤكدا أن الفحص ما قبل الزواج يهتم بالأمراض الوراثية التى قد تسبب مشاكل للأطفال فيما بعد.

تابع عاطف الشيتانى، إن الفحوصات الأولية تقود لفحوصات أكثر إذا كان هناك احتياج، لافتا إلى أن هناك أشخاص لديهم وعى يقومون بعمل فحوصات شاملة من البداية، وعلى الجميع أن يكون لديهم وعى بذلك.