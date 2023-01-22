شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يستقبل وزير الرى والان مع تفاصيل الخبر
ونقل سويلم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الفريق البرهان متمنياً له كل الخير والإستقرار للشعب السودانى الشقيق .
وأكد سويلم على عمق وأزلية العلاقة بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السودان في كافة المجالات وخاصة في مجال الموارد المائية والري بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس وحدة الهدف والمصير .
وأوضح سويلم أن مصر تؤكد دوماً على إلتزامها بإتفاقية عام 1959 كأساس للتعاون الفني بين البلدين من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، مؤكداً على أهمية إستمرار عقد إجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة كافه الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بنهر النيل.
فيما أكد الفريق عبد الفتاح البرهان حرص السودان على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع مصر على اعلى المستويات وفى كافة الموضوعات المتعلقة بمجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها بما يمكنها من الإضطلاع بدورها، لتحقيق مصالح وتطلعات شعبي البلدين .