شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ رجال الشرطة بعيدهم ويوجه المعلمين بالحديث عن تضحياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رجال الشرطة بعيدهم، حيث كتب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: خالص التهاني لجميع القيادات الأمنية والضباط والجنود من رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الواحد والسبعين وكل عام وأنتم بخير وحفظكم الله ورعاكم، وأنتهز هذه الفرصة وأدعو زملائي المعلمين بالحديث الدائم مع أبنائهم وطلابهم عن دور وتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن، وذلك ليصبح أبنائنا وطلابنا جيلا واعيا منتميا لوطنه العزيز مصرنا الغالية بكل عزة وفخر، وأدعو الله العلي القدير أن يُديم علينا الصحة والعافية والسلام والأمن والأمان والتقدم والازدهار والاستقرار والانتصار لمصر وشعبها، كل عام وأنتم جميعاً بكل الخير والصحة والسعادة، وتحيا مصر.

وكان مجلس الوزراء أكد استمرار أعمال الامتحانات وفقا لمواعيدها المقررة خلال إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة التى صدر قرار بها لتكون يوم الخميس 26 يناير بدلا من الأربعاء 25 يناير.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.