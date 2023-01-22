شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسعى لشراكات جديدة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدى الشركات الرائدة في مجال البحوث السريرية والجراحية وإحدى الشركات الإيطالية القابضة للاستثمار في مجال تقديم الخدمات بمختلف القطاعات وعلى رأسها الرعاية الصحية.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، ومن جانب مجموعة جي كي إس دي القابضة الدكتور كمال الغريبى رئيس مجلس إدارة المجموعة، ومن جانب مجموعة سان دوناتو الدكتور باولو روتيلى نائب رئيس المجموعة بحضور ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وفي كلمته أكد وزير الصحة والسكان، على عمق وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا، مؤكداً أهمية خلق شراكات واستثمارات جديدة تستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، والعمل الدائم مع الجانب الإيطالي بما يضمن تعزيز ودعم النظام الصحي من خلال تبادل الخبرات بين الدولتين.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تأتي نتيجة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية المشتركة، والعديد من الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الصحي وتسليط الضوء عليها، ودعم سبل التعاون في مجال الاستثمار وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الاستثمارات الصحية وضخ استثمارات جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تستهدف تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرفع جودة وكفاءة المنشآت الطبية، وضخ استثمارات جديدة لإنشاء وتشغيل عدد من المنشآت الصحية المتخصصة، فضلاً عن إنشاء وتجهيز عيادات ذكية لتقديم خدمات رعاية وتشخيص متقدم، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأجهزة والتكنولوجيا في مجال الصحة العامة.

وتابع عبد الغفار، أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال بناء القدرات ودعم القوى البشرية من الكوادر الطبية والإدارية والتنفيذية العاملة في مجال الصحة، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات.