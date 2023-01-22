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أخبار مصر.. الأرصاد: غدا شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 12 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

 

الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عددا من الملفات المهمة بين البلدين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير الخارجية الايطالى “انطونيو تايانى"، وصرح السفير بسام راضى، السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع ايطاليا على مستوى الحكومى والشعبي، مؤكداً أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق ارحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين. 

 

الحكومة: "مسارات بديلة لقناة السويس" أكثر شائعة استهدفت الإنجازات فى 2022

تخوض الدولة المصرية معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية، وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة. 

 

شكرى: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجب الحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس

أكد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار مقررات الشرعية الدولية لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، موضحا أن مصر مستمرة في التواصل بين الأطراف لتعزيز السلام والأمن وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. 

 

الحكومة: 60 مؤسسة دولية تؤكد مرونة قطاعات الاقتصاد المصرى رغم الأزمة العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريره السنوي "مصر في عيون العالم 2022" في نسخته الخامسة، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

 

"التضامن": صرف تعويضات توقف الصيد لـ3 آلاف و620 صيادا بأسوان والفيوم الثلاثاء

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة فى بحيرتى السد العالى وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة ولتنمية الثروة السمكية والتى تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

 

الحكومة: 2022 الأكثر انتشارًا للشائعات بنسبة 20.5%مقارنة بالأعوام السابقة

لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.

 

صادرات الصناعات الهندسية تسجل 3.8 مليار دولار خلال 2022 لأول مرة فى التاريخ
قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية  3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.

 

شعبة المخابز: لم يتم تحديد سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية حتى الآن

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، حيث من المقرر أن يتم ذلك قريبا، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات وهى نفس المخابز التى تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية. 

 

التعليم: منظومة إلكترونية لإدارة أعمال لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن ثورات التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والبرمجة والتطورات السريعة فى هذا المجال دعت إلى تحسين قدرات أبنائنا الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحيطة بهم، من خلال استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، لافتًا إلى أنه فى هذا الإطار، انتهجت الوزارة استراتيجية فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم فى المدارس وتقدمت بخطوات واضحة فيه، وقامت بجهود ملموسة، فى تنفيذ هذه الاستراتيجية".

بسام راضى: اهتمام متبادل بين مصر وإيطاليا لتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وزير الخارجية الإيطالى "أنطونيو تايانى"، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد الرغبة والاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات خلال الفترة القادمة.

 

وزير خارجية إيطاليا: نرحب بنقل المهاجرين بشكل شرعى ومصر دولة مهمة

أكد وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تاياني ضرورة العمل بشكل مشترك بين القاهرة وروما لمواجهة التحديات الكبير خاصة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك ضرورة ايجاد حل للأزمة الليبية واهمية التوصل لاتفاق بين الاطراف لإجراء الانتخابات في البلاد، موضحا أن مصر دولة مهمة للغاية للتعاون وتبادل الآراء حتى يتم التوصل لحل لقضية ليبيا وأزمة الهجرة غير الشرعية. 

 

الإسكان: تنفيذ مشروعات بمدينة أكتوبر خلال 2022 بتكلفة تخطت 7 مليارات جنيه
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال الأعمال بمشروعات البنية التحتية الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تقدر بتكلُفة إجمالية تتجاوز الـ7 مليارات جنيه بمختلف مناطق المدينة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة وفي أسرع وقت، وذلك في ضوء العمل على إنجاز خطة الدولة للمشروعات القومية.

 

التعليم تتيح لطلاب الثانوية التحويل من علمى علوم لرياضة والعكس حتى 23 فبراير
قررت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني إتاحة تحويل طلاب الثانوية العامة 2023 من علمي علوم إلى علمي والعكس حتى موعد أقصاه 23 فبراير 2023، وبالنسبة للتحويل من أدبي لعلمي والعكس، فلا يسمح لطالب الثانوية العامة 2023 بذلك طالما أدى الامتحان في الصف الثاني الثانوي في شعبته، كما لا يسمح لطالب الثانوية العامة 2023 بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوى.

 

كبار قراء مصر يحيون صلاة التراويح بمسجد الحسين رمضان المقبل لأول مرة
أعلنت وزارة الأوقاف عن أكبر برنامج لصلاة التراويح  فى مصر، مؤكدة أنه فى سابقة هى الأولى فى تاريخ كبار القراء وصلاة التراويح، جمع غير مسبوق من كبار القراء، يحيون صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

 

هيئة المساحة: غدًا الإثنين بداية شهر رجب فلكيًا لعام 1444 هجريا

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بالهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة سيكون غدًا الإثنين الموافق 23 يناير 2023 هو أول أيام شهر رجب من عام 1444 هجريا.

 

 

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