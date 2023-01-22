شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: غدا شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عددا من الملفات المهمة بين البلدين
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير الخارجية الايطالى “انطونيو تايانى"، وصرح السفير بسام راضى، السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع ايطاليا على مستوى الحكومى والشعبي، مؤكداً أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق ارحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.
تخوض الدولة المصرية معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية، وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.
أكد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار مقررات الشرعية الدولية لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، موضحا أن مصر مستمرة في التواصل بين الأطراف لتعزيز السلام والأمن وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريره السنوي "مصر في عيون العالم 2022" في نسخته الخامسة، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة فى بحيرتى السد العالى وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة ولتنمية الثروة السمكية والتى تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، حيث من المقرر أن يتم ذلك قريبا، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات وهى نفس المخابز التى تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن ثورات التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والبرمجة والتطورات السريعة فى هذا المجال دعت إلى تحسين قدرات أبنائنا الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحيطة بهم، من خلال استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، لافتًا إلى أنه فى هذا الإطار، انتهجت الوزارة استراتيجية فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم فى المدارس وتقدمت بخطوات واضحة فيه، وقامت بجهود ملموسة، فى تنفيذ هذه الاستراتيجية".
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وزير الخارجية الإيطالى "أنطونيو تايانى"، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد الرغبة والاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات خلال الفترة القادمة.
أكد وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تاياني ضرورة العمل بشكل مشترك بين القاهرة وروما لمواجهة التحديات الكبير خاصة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك ضرورة ايجاد حل للأزمة الليبية واهمية التوصل لاتفاق بين الاطراف لإجراء الانتخابات في البلاد، موضحا أن مصر دولة مهمة للغاية للتعاون وتبادل الآراء حتى يتم التوصل لحل لقضية ليبيا وأزمة الهجرة غير الشرعية.
أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بالهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة سيكون غدًا الإثنين الموافق 23 يناير 2023 هو أول أيام شهر رجب من عام 1444 هجريا.