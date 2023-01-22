شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توافق مصرى إيطالى على تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: توافق مصرى إيطالى على تطوير العالقات الثنائية وتعزيز التنسيق للتصدى للعديد من التحديات الإقليمية فى منطقة المتوسط.. الرئيس السيسى يؤكد لوزير خارجية إيطاليا اهتمام القاهرة بتطوير العالقات.. و"تايانى" يثمن جهود مصر بقيادة الرئيس فى نشر مبادئ التسامح وحرية الاعتقاد.. "التعليم" تحدد فئات الطالب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 يونيو انطلاق اختبارات الدور الأول و19 أغسطس للدور الثانى.

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