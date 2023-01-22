شكرا لقرائتكم خبر عن معرض تكنولوجيا المدارس 2023.. السفير البريطانى: التعليم أساس نمو أى مجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت السفارة البريطانية بالقاهرة أحد أكبر الفعاليات التعليمية لها لهذا العام "معرض التكنولوجيا التعليمية البريطانية للمدارس2023"، حيث عرضت 11 شركة بريطانية من رابطة موردى التعليم البريطانية أحدث منتجاتها وخدماتها فى مجال تكنولوجيا التعليم لمختلف المدارس فى مصر.

وقال بيان من السفارة البريطانية مساء اليوم، أن ممثلى الشركات انتهزوا الفرصة لتقديم وشرح أحدث أدواتهم التكنولوجية، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات إدارة الفصول الدراسية وأدوات التقييم الرقمي، لأصحاب المدارس البريطانية والدولية فى مصر. يمكن أن تساعد هذه الأدوات الفصول الدراسية فى أن تصبح أكثر تفاعلية، بالإضافة إلى تحسين التدريس وإثراء التجربة التعليمية للطلاب.

وألقى السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلى الكلمة الافتتاحية وأعقبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي.

تضمن المعرض أيضا حلقة نقاشية حول اتجاهات تكنولوجيا التعليم، وسوق التعليم وتحدياته وفرصه، شارك فيها الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التعليم، وجوليا جارفى وهى نائبة المدير العام لرابطة موردى التعليم البريطانية وجون كوليك وهو مستشار تعليمى وريادى فى تكنولوجيا الفصول الدراسية التفاعلية.

خلال الفعاليات شارك الضيوف فى مناقشات عديدة حول مستقبل تكنولوجيا التعليم فى مصر، حيث ألقت المدارس نظرة جديدة على دور وقيمة التقنيات الرقمية خصوصا بعد فترة فيروس كورونا.

وقال السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلي: " يكمن التعليم فى صميم نمو أى مجتمع ونجاحه. ولطالما كانت المملكة المتحدة رائدة فى هذا المجال، وأنا فخور بأننا نبدأ العام الجديد بمعرض مخصص لتقديم هذه الخبرة لدعم قطاع التعليم فى مصر. اليوم تقدم الشركات البريطانية التى قامت بعرض أحدث تقنيات التعليم خبرات تعليمية غير مسبوقة للطلاب المصريين الشباب، والتى بدورها ستساعدهم على بناء أسس قوية لمستقبلهم."

كما أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى باستمرار التعاون المتواصل والمثمر بين الوزارة والسفارة البريطانية لدعم التعليم فى مصر، مضيفًا: "يسعدنى أن أكون معكم اليوم فى إطلاق هذا المعرض الذى يركز بشكل أساسى على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والذى يوفر بيئة مناسبة لتبادل الخبرات فى هذا المجال." و قام الدكتور حجازى بعرض التطورات التكنولوجية الجديدة التى حققتها الوزارة، بما فى ذلك على الموقع الرسمى التابع لها.حضر المعرض الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات التعليمية فى مصر، ومستثمرون بارزون، ومستشارون فى مجال التعليم (دوليون ومصريون) والمجلس الثقافى البريطاني.