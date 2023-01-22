شكرا لقرائتكم خبر عن كبار قراء مصر يحيون صلاة التراويح بمسجد الحسين رمضان المقبل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن أكبر برنامج لصلاة التراويح فى مصر، مؤكدة أنه فى سابقة هى الأولى فى تاريخ كبار القراء وصلاة التراويح، جمع غير مسبوق من كبار القراء، يحيون صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم القراء المشاركون في صلاة التراويح بمسجد الحسين على النحو التالي :

الليلة الأولى من الشهر الفضيل - الدكتور/ أحمد نعينع

الليلة الثانية من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود الخشت

الليلة الثالثة من الشهر الفضيل - الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي

الليلة الرابعة من الشهر الفضيل - الشيخ/ حجاج الهنداوي

الليلة الخامسة من الشهر الفضيل - الشيخ/ طه النعماني

الليلة السادسة من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمدي بحيري

الليلة السابعة من الشهر الفضيل - الشيخ/ صلاح الجمل

الليلة الثامنة من الشهر الفضيل - الشيخ/ عبد الله عزب

الليلة التاسعة من الشهر الفضيل - الشيخ/ أحمد أبو فيوض

الليلة العاشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود علي حسن

الليلة الحادية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ هاني الحسيني

الليلة الثانية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ العزب سالم

الليلة الثالثة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ إبراهيم الفشني

الليلة الرابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ كارم الحريري

الليلة الخامسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ أحمد تميم

الليلة السادسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمد عبد البصير

الليلة السابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ حجاج هنداوي

الليلة الثامنة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمدي بحيري

الليلة التاسعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ عبد الله عزب

الليلة العشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني

الليلة الحادية والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ العزب سالم

الليلة الثانية والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ طه النعماني

الليلة الثالثة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ هاني الحسيني

الليلة الرابعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود الخشت

الليلة الخامسة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ أحمد أبو فيوض

الليلة السادسة والعشرون من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع

الليلة السابعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ صلاح الجمل

الليلة الثامنة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي

الليلة التاسعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ كارم الحريري

الليلة الثلاثون من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تكليف جميع الأئمة المعينين بالأوقاف بأداء درس العصر ودرس السهرة عقب صلاة التراويح يوميا بمساجدهم المعينين بها خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد وزير الأوقاف، على الأئمة ضرروة التزام كل منهم بمسجده خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى.

وبدأت وزارة الأوقاف تلقى قوائم من مديرياتها بأسماء وعناوين المساجد المقرر السماح بالاعتكاف بها وأداء صلاة التهجد، وقائمة بالأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد، وتعلنها وزارة الأوقاف أولاً بأول عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كما سيتم السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط، والتى يجرى تحديدها وتحديد الأئمة المسئولين عنها، على أن تكون موضوعات الخاطرة متعلقة بالعادات والعبادات المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بأداء صلاتى التراويح والتهجد بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، كشف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يؤدى صلاتى التراويح والتهجد، عدد من كبار قراء القرآن الكريم المعتمدين لدى الإذاعة والتليفزيون، وذلك بالتناوب فيما بينهم، على أن يؤدى إمام المسجد صلاة العشاء فقط.