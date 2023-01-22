هيئة المساحة: غدًا الإثنين بداية شهر رجب فلكيًا لعام 1444 هجريا

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بالهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة سيكون غدًا الإثنين الموافق 23 يناير 2023 هو أول أيام شهر رجب من عام 1444 هجريا.

وطبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رجب لعام 1444 هجريا ولد فلكيا يوم السبت 28 من شهر جماد اخر عام 1444 الموافق 21 يناير عام 2023 فى تمام الساعة 22 والدقيقة 54 بتوقيت مصر، وسيغرب هلال الشهر الجديد بعد غروب شمس " يوم الرؤية " اليوم الأحد 29 جماد اخر عام 1444 الموافق 22 يناير عام 2023، بمدة مكث تتراوح بين 42 - 45 دقيقة بمدن الجمهورية وهى مدة كافية لرؤية الهلال فى حال وضوح الرؤية وتستطيع اللجان فى حال خلو السماء من الاتربة والسحب اثبات رؤية هلال الشهر، وبذلك يكون يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 هو أول أيام شهر رجب لعام 1444.

وأضاف جودة أن الحساب الفلكى يمثل عاملاً مساعداً فى تحديد بدايات الشهور الهجرية للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" و تقوم اللجان المنتشرة فى المحافظات بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية و التى تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجه إعلان رؤية هلال شهر رجب 1444 فلكيا .

وأكد جودة أن هناك جهود مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية من بينها الهيئة العامة للمساحة و دار الإفتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكية و الأزهر والأوقاف .

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة فى اللجان المحددة ب "الفيوم و توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة سوهاج "الخاصه بإستطلاع رؤية شهر رجب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتى تأتى نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.

وتضم اللجان ممثلين عن دار الافتاء، والهيئة المصرية العامة للمساحة و المعهد القومى للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظات التابعة.