شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إعادة 442 مليونا و237 ألف جنيه مستحقات لعاملين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة عن أنشطة الإدارات العامة التابعة لها خلال العام الماضى 2022، فيما يخص أعمالها بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية والاقليمية لخدمة مجتمع العمل والعمال، وذلك فى إطار التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ضمن مبادئها رعاية وحماية العمالة المصرية فى الداخل والخارج ،موضحة أن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة مستمرة فى إدارة تفعيل دور تلك الإدارات بشكل مستمر.

وأوضح بيان صحفى أصدرته الوزارة اليوم الأحد، أنه بحسب الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة برئاسة أمال عبد الموجود، فإن الإدارة العامة للشؤون الدولية والاقليمية قامت خلال عام 2022 المنقضي، بالتنظيم والمشاركة فى برامج تدريبية، وورشة عمل استفاد منها 449 مشارك داخل جمهورية مصر العربية، كما شاركت فى 8 برامج تدريب وورشة عمل خارج مصر استفاد منها 14 مشارك، كما اشتركت فى 103 اجتماع داخل مصر و3 خارجها من خلال ممثلى الإدارة والوزارة فيما يخص المشروعات التى تشترك فيها الوزارة مع كل من: منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج التغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والوكالة الإسبانية للتنمية فى إطار مجموعة من المشروعات المشتركة لخدمة أطراف العمل الثلاث حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وأوضح البيان الصحفى أن الإدارة العامة للهيئات والمؤتمرات التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، قد قامت خلال العام 2022 بالمشاركة مع جهات حكومية فى 6 اجتماعات وزيارات، واجتماع مع أصحاب الأعمال، وشاركت 5 اجتماعات ثلاثية الأطراف، كما حضرت 4 مؤتمرات إقليمية، و14 مؤتمر خاص بمنظمة العمل الدولية، واثنان بمنظمة العمل العربية، كما ساهمت الإدارة بما يخص الاتفاقيات الدولية فى تقديم 56 تقرير دولى و5 تقرير عربي، وذلك فى إطار تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بها بما يخص كافة ملفات عمل الوزارة.

كما ورد فى تقرير الإدارة المركزية، إنجازات الإدارة العامة للتمثيل العمالي المعنية برعاية العمالة المصرية الموجودة فى 8 دول عربية وأجنبى بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بدول السعودية والاردن والإمارات ولبنان والعراق والكويت وقطر وإيطاليا، حيث اعتمدت 157 ألفا و539 عقد عمل لمصريين منها فرص عمل تم توفيرها، كما تلقت 7755 شكوى عمالية تم تسوية 5989 شكوى منها وديا بين أصحاب الأعمال والعمال، و1602 تم تحويلها للقضاء وتبقى 164 منها ما زالت تحت البحث، وتنظيم 1890 زيارة ميدانية واجتماعات عمالية بالمنشآت، وتحصيل 442 مليون و237 ألف جنية مستحقات عمالية من تسوية المنازعات ومعاشات وضمان اجتماعى ومستحقات الدفعة الواحدة، فضلا عن عمل 81829 استشارات عمالية خلال العام الماضي.