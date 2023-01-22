شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة شملت أجزاء المنهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الامتحان اليوم الفترة الأولى فى مادة الجبر والاحصاء، حيث جاءت ورقة امتحان مادة الجبر والإحصاء واضحة ومنسقة والطباعة جيدة وجاءت صياغة الأسئلة سليمة من الناحية الفنية واللغوية ومحددة ومتدرجة من الأسهل وشملت الأسئلة جميع أجزاء المنهج ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومى للإمتحانات، وتنوعت الأسئلة مابين مقالى وموضوعى وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت من حيث الإجابة والمراجعة.

كما جاءت ورقة التربية الفنية متطابقة للمواصفات الفنية والطباعة واضحة وجاءت صياغة الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الأمتحانية وشملت الأسئلة على عدة محاور من المنهج ( ثقافة، تصميم، تذوق ،أشغال) فنية. كما جاءت الأسئلة متنوعة مابين أختيار من متعدد (صواب وخطأ) وكانت الأسئلة مناسبة للوقت.

وكانت جروبات الغش نشرت أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات، من بينها مادة الجبر لطلاب محافظة القاهرة واللغة الأجنبية بمحافظة الجيزة واللغة الإنجليزية بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى امتحانات بعض المحافظات الأخرى منها قنا وسوهاج والشرقية.

ونرصد فى التقرير التالى حالات إلغاء امتحانات الطلاب بسبب الغش وتصوير الأسئلة.

- يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، منها إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

- يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

- امتحان الطالب يعتبر ملغيا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

- يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.

- يلغى امتحان الطالب حالة حيازته الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- يلغى امتحان الطالب حال تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.

- يلغى امتحان الطالب فى المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.