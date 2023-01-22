شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصدر 3 ترجمات لمعانى القرآن الكريم خلال عام.. العبرية أحدثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف إصدارها، 3 ترجمات لمعانى القرآن الكريم فى عام واحد، حيث تمت ترجمة معانى القرآن الكريم إلى كل من اللغة اليونانية والهوسا والعبرية، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار الدور الريادى لمصر فى نشر الفكر الوسطى المستنير بمختلف لغات العالم، وفى إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية وعنايتها الواسعة بحركة الترجمة إلى اللغات المختلفة ولا سيما ترجمة معانى القرآن الكريم، وخدمة لكتاب الله (عز وجل) .

واعتمد وزير الأوقاف، فى وقت سابق ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية التى قام بها الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الرحمن الأستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعته، خدمة لكتاب الله (عزّ وجلّ) .

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لهذه الترجمة بالمقدمة التالية :الحمد لله أهل الحمد أهل الثناء والمجد , القائل فى كتابه العزيز : {الْحَمْدُ لله الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا}، والقائل سبحانه :{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِى لِلَّتِى هِى أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا }، والقائل (عز وجل) : { وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}، والقائل (جل فى عُلاه) : { فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِى كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ}، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .