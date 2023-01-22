وزير الأوقاف يوجه الأئمة بأداء دروس العصر والتراويح بالمساجد يوميًا فى رمضان

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تكليف جميع الأئمة المعينين بالأوقاف بأداء درس العصر ودرس السهرة عقب صلاة التراويح يوميا بمساجدهم المعينين بها خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد وزير الأوقاف، على الأئمة ضرروة التزام كل منهم بمسجده خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى.

وبدأت وزارة الأوقاف تلقى قوائم من مديرياتها بأسماء وعناوين المساجد المقرر السماح بالاعتكاف بها وأداء صلاة التهجد، وقائمة بالأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد، وتعلنها وزارة الأوقاف أولاً بأول عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كما سيتم السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط، والتى يجرى تحديدها وتحديد الأئمة المسئولين عنها، على أن تكون موضوعات الخاطرة متعلقة بالعادات والعبادات المتعلقة بشهر رمضان المبارك.