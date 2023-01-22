شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الموظفين المنقولين إلى الشهر العقارى لحلف اليمين بوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الأعضاء القانونيين المنقولين والمنتدبين للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منذ قليل، فى التوافد على مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى فى وسط القاهرة، تمهيدا لحلف اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل.

وبحلف اليمين القانونية يصبح الموظفين المنتدبين أعضاء قانونين عاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تنص على أن "يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل".

يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ كافة السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، كما تكفل ضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية خصوصا والاقتصاد المصري على وجه العموم.