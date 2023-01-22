شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى يزور محطة قياس الخرطوم على النيل الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى ثانى أيام زيارته لدولة السودان، محطة قياس الخرطوم على النيل الأزرق، يرافقه المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الرى والموارد المائية السودانى والسفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم، وأعضاء الأجهزة التنفيذية لهيئة مياه النيل، حيث استمع لشرح وافٍ عن خصائص المحطة وآليات القياس وتدقيق البيانات من رؤساء الأجهزة التنفيذية .

كما شهد عملية قياس التصرف التى تمت بواسطة مهندسين بالأجهزة التنفيذية لهيئة مياه النيل بإستخدام جهاز Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)، والذى تم توريده من الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وذلك فى إطار إستراتيجية الهيئة وخطتها الطموحة لتطوير محطات القياس وإمدادها بأحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة القياس .

وأشاد سويلم بما تمتلكه الأجهزة التنفيذية لوزارتى الرى بالسودان ومصر من شبكة محطات قياس المناسيب والتصرفات المنتشرة على نهر النيل والمزودة بأحدث أجهزة القياس، مشيراً إلى أن أعمال القياس المستمر والمتابعة الدائمة لمناسيب نهر النيل تساعد فى إدارة النهر بالشكل الأمثل .

وكان تفقد سويلم مقر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مكتبة الهيئة والإطلاع على الكتب الفنية القيمة الخاصة بنهر النيل والتى تشتمل على دراسات وأبحاث عريقة فى هذا المجال، كما تحتوى على خرائط ومخطوطات تاريخية للبعثات المساحية لأفرع وروافد نهر النيل المختلفة، كما قام بزيارة مركز التنبؤ الجارى إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين، والذى سيشتمل على قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذج للتنبؤ بإيراد نهر النيل، بالإضافة للإطلاع على أعمال قسم المياه من تبادل وتسجيل وتدقيق بيانات محطات القياس التابعة للهيئة .