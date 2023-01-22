شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح منفذين للسلع الغذائية بمدينة نصر والموسكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منفذين جديدين من منافذ "أهلا رمضان " بالمنطقتين الشرقية والغربية، ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق . والمنفذ الأول يقع بشارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية والثانى بحى الموسكى بالمنطقة الغربية ويضم المنفذان كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق . وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن أسعار السلع المطروحة بالمنافذ حيث أكد المواطنون أن الأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل لـ 30%.

وتلقى منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع فى أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ود.اللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة .