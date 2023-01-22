شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومى للحضارة المصرية ينظم فعالية "تواصل أجيال وتراث".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استراتيجية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لتفعيل دوره كمؤسسة ثقافية توعوية، ومنارة لإحياء التراث المصرى وربط المتحف بالمجتمع المحيط به، نظم المتحف فعالية تحت عنوان "تواصل.. أجيال وتراث"، وذلك بالتعاون مع جمعية تواصل لتنمية إسطبل عنتر وعزبة خير الله.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أنه في إطار اهتمام الحكومة بتطوير الأماكن غير الآمنة والمناطق العشوائية، يحرص المتحف على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، من أجل تفعيل دوره كأداة لتنمية المجتمع وتطويره وتنمية المجتمعات المحيطة بالمتحف وربطه بها، وذلك من خلال الورش والندوات والفعاليات التي يقدمها المتحف، لافتًا إلى أن جمعية تواصل هي مدرسة مجتمعية تقدم منهجًا متكاملًا عالي الجودة ومعتمد من وزارة التربية والتعليم، لأطفال منطقة عزبة خيرالله المتسربين من التعليم، وذلك بهدف تعديل السلوك وتنمية مواهب الطلبة من خلال الأنشطة الفنية المختلفة.

وأشارت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف للإدارة والتشغيل إلى ما تهدف إليه هذه البرامج والفعاليات لتعليم الأطفال المشاركين مجموعة من الحرفة التراثية التي يبرزها المتحف ويربطها بما لديه من كنوز أثرية معروضة، والتي تلعب دورًا كبيرًا فى المساهمة فى حل مشكلة البطالة، وترسيخ قيمة التراث المعنوي وأهمية الحفاظ عليه.

ومن جانبها قالت نانسى عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضارى أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الحية التفاعلية، منها ورشة الطرق على النحاس، وورش المنسج والتللى والكروشيه والخيامية، وورشة التطريز بأيدى سيدات وطلاب مدرسة الجمعية وهي الورش التي تبرز الفنون والحرف التراثية المصرية، بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي لفرقة الاستعراض الفرعونى سرك تواصل، والتى قامت بها تلاميذ جمعية تواصل، حيث نالت إعجاب جميع زوار المتحف.

وأضافت منار حسن أخصائى تراث أول وتواصل حضاري أنه تم عرض نماذج من القطع الفنية والمنتجات المستوحاة من التراث المصرى وصممت بأيدى أبناء الجمعية، و التي تتمتع بدقة الاتقان.

وقام الأطفال المشاركون بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة تعرفوا خلالها على تاريخ الحضارة المصرية، معربين عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه و تعرفوا عليه عن حضارة مصر عبر التاريخ وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.

واختتمت الفاعلية بعرض لفرقة غنائية من الفلكلور الشعبى لسيدات الجمعية، وفرقة الآلات الموسيقية الايقاعية، و التي تفاعل معها جميع الحضور وهم يشاهدون هذه الألوان من الفنون الشعبية والغناء ، وتم تسلم جميع المشاركين بالفاعلية شهادات تقدير مقدمة من المتحف.