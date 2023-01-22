غرفة عمليات الجيزة ترصد محاولة غش بالمحمول فى امتحان الشهادة الإعدادية

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، ولجنة مدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية؛ لمتابعة اليوم الثانى لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتأكد وكيل الوزارة، خلال الزيارة، من الإجراءات التى اتخذت للحفاظ على سرية الامتحانات والتأكد من ختم جميع أوراق الأسئلة الزائدة والتأكد منها، وخلال جولته، مؤكدا على منع دخول أجهزة المحمول أو أى أجهزة الكترونية داخل اللجان، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من المديرية.

وفى سياق متصل رصدت غرفة العمليات محاولة غش بالمحمول وتم تطبيق قانون رقم 205 /2022 والقرار الوزارى رقم 34 الخاص بالإخلال بالامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبة لحيازتها تليفون محمول ومحاولة الغش باستخدامه.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول من جميع القائمين داخل اللجان فى سبيل توفير الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب.

وكان أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قد شدد على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات، من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب غدا الإثنين 23 يناير ثالث أيام الامتحانات فى مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 25 يناير مادة الهندسة.