محافظ الجيزة: إقامة 25 منفذا على مستوى المحافظة لتوفير السلع بأسعار منخفضة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في زيارة مفاجئة معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بمنطقة فيصل، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بحضور عدد من الوزراء؛ وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن المعرض يضم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن الخضراوات والفاكهة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة.

وأشار محافظ الجيزة، أنه تم إقامة 25 منفذ على مستوى محافظة الجيزة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، لافتا بأن معرض أهلا رمضان بفيصل يشهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على مدار اليوم وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وحرص اللواء أحمد راشد، خلال جولته على التحاور مع المواطنين للتأكد عن مدى رضاءهم عن الأسعار الموجودة بالمعارض والسلاسل التجارية وعدم المغالاة فيها، مشددا على الشركات العارضة بضرورة الإلتزام بالأسعار المعلنة وفي حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة التوسع في إقامة عدد من المنافذ الإضافية اللازمة خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة إستجابة لمطالب المواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد المخابز البلدية ومعارض أهلا رمضان وعدد من السلاسل التجارية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية وذلك للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل في نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.

وأكد على تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات المحددة.

رافق المحافظ، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وعصام هلال عضو مجلس النواب، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء ومراكز الهرم وأبو النمرس والحوامدية.



