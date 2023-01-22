شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع لـ"معلومات الوزراء": 95.9% من المصريين يستخدمون موقع التواصل فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال شهر يناير 2023 على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر، حول استخدامهم وتفضيلاتهم لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 95.9% من المصريين يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يليه موقع "انستجرام بنسبة 54.6%، ثم التيك توك بنسبة 45.7%.

وبسؤال المواطنين عن استخدامهم لهذه المواقع بشكل يومي أو متقطع، أشار 50% من المصريين بالعينة إلى أن استخدامهم لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتم بشكل يومي، كما أشار 14.4% إلى استخدامهم موقع التيك توك بشكل يومي، و9% أشاروا إلى استخدامهم للإنستجرام بشكل يومي، و3.2% يستخدمون تويتر يومياً، ثم "لينكد إن" 0.08%.

فيما أشار28.0% إلى استخدامهم لفيس بوك بشكل متقطع، يليه موقع "الإنستجرام" 22.6%، ثم موقع "التيك توك" 15.1%، يليه "لينكد إن" 7.05%، ثم "تويتر" 7.04%.