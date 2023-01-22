شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات الإلكترونية وتسليمها للمدارس مع الأوراق المطلوبة، مؤكدة أنه فى حالة وجود أى بيانات يرغب الطالب فى تدقيقها عليه التوجه إلى شئون الطلاب بالمدرسة لتصحيح هذه البيانات، كما طالبتهم بضرورة مراعاة الدقة أثناء كتابة الاستمارة الإلكترونية قبل طباعتها.

وبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد الموافق 15 يناير الجارى وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 12 فبراير المقبل أخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2 مارس المقبل.

المواد التي يؤدي طلاب الثانوية العامة بها الامتحان - يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدى الطالب امتحانه فيها وهي كالأتي :

- أولاً : بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية : اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق ، التربية الدينية ، التربية الوطنية الاقتصاد والإحصاء.

- طلاب الشعبة العلمية ( العلوم ) : - اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء ، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء .

- بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( الرياضيات ) : اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية ، التربية الدينية، التربية الوطنية ،ًالاقتصاد والإحصاء.