شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ مشروعات بمدينة أكتوبر خلال 2022 بتكلفة تخطت 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال الأعمال بمشروعات البنية التحتية الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تقدر بتكلُفة إجمالية تتجاوز الـ7 مليارات جنيه بمختلف مناطق المدينة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة وفي أسرع وقت، وذلك في ضوء العمل على إنجاز خطة الدولة للمشروعات القومية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف) وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 768 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية 65% من إجمالي الأعمال وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الكهربائية 28% من إجمالي الأعمال.

وأضاف المهندس أيمن راشد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للمرافق، أن مشروع محطة الكهرباء سيخدم المنطقة الصناعية بالمدينة والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن كل المصريين، مشيراً إلى أنه تم إسناد التنفيذ والإشراف على مشروع المحطة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأضاف المهندس أيمن راشد، أنه جارٍ تنفيذ الخطوط العاجلة لمشروعات الإسكان والمنطقة الصناعية، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكة مرافق المرحلة الأولى من مشروعات سكن كل المصريين بإجمالي 8136 وحدة سكنية، وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق الأراضي المميزة ( الـ١٠٠٠ فدان و الـ١٨٠٠ فدان )، وكذلك المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة 1600 فدان .

وفي ذات السياق، أضاف المهندس محمد جميل، مدير إدارة تنفيذ الكهرباء بالجهاز، أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنارة الطريق الستيني بداية من طريق وصلة دهشور الجنوبية حتى نهاية كردون المدينة بطول 36 كم كشريان رئيسى بالمدينة، بنسبة إنجاز بلغت 80%، وكذلك الطريق الستينى شرق مشروع بادية بطول 3,4كم، بإجمالي عدد أعمدة صوارى " هاى ماست " بلغ 764 عامود إنارة بارتفاع 25 مترا وكشاف ليد قدرة ٣٢٠ وات.

وقال: يخدم الطريق مشروعات مناطق ربوة أكتوبر و زهراء أكتوبر الجديدة ومشروع بادية ومنطقة الأراضى المميزة 1000 فدان ومنطقة الأراضى المميزة 1800 فدان، ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار(أ - ب)، والمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.