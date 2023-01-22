شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ مشروعات بمدينة أكتوبر خلال 2022 بتكلفة تخطت 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس أيمن راشد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للمرافق، أن مشروع محطة الكهرباء سيخدم المنطقة الصناعية بالمدينة والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن كل المصريين، مشيراً إلى أنه تم إسناد التنفيذ والإشراف على مشروع المحطة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال.
وأضاف المهندس أيمن راشد، أنه جارٍ تنفيذ الخطوط العاجلة لمشروعات الإسكان والمنطقة الصناعية، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكة مرافق المرحلة الأولى من مشروعات سكن كل المصريين بإجمالي 8136 وحدة سكنية، وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق الأراضي المميزة ( الـ١٠٠٠ فدان و الـ١٨٠٠ فدان )، وكذلك المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة 1600 فدان .
وفي ذات السياق، أضاف المهندس محمد جميل، مدير إدارة تنفيذ الكهرباء بالجهاز، أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنارة الطريق الستيني بداية من طريق وصلة دهشور الجنوبية حتى نهاية كردون المدينة بطول 36 كم كشريان رئيسى بالمدينة، بنسبة إنجاز بلغت 80%، وكذلك الطريق الستينى شرق مشروع بادية بطول 3,4كم، بإجمالي عدد أعمدة صوارى " هاى ماست " بلغ 764 عامود إنارة بارتفاع 25 مترا وكشاف ليد قدرة ٣٢٠ وات.
وقال: يخدم الطريق مشروعات مناطق ربوة أكتوبر و زهراء أكتوبر الجديدة ومشروع بادية ومنطقة الأراضى المميزة 1000 فدان ومنطقة الأراضى المميزة 1800 فدان، ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار(أ - ب)، والمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.