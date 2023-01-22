شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار انتهاء موسم توريد الأرز الشعير بوزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا وزاريا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2022 بشأن انتهاء موسم توريد الأرز الشعير المنتج محليا حصاد موسم 2022 لحساب هيئة السلع التموينية اعتبارا من نهاية عمل يوم 15 يناير.

وكان الدكتور عَلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن مخزون الأرز آمن ويكفى لمدة 6.3 أشهر كما أن جميع السلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة لافتا إلى أنه تم توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى، بالتعاون مع وزارة الزراعة حصر المساحات المنزرعة، والمضارب العاملة بالقطاع والمخازن بسبب أن الأرز سلعة استراتيجية وبالتالى أى فرد سيحاول حجب السلعة سيتم تغريمه

على جانب أخر تستمر معارض "أهلا رمضان "فى العديد من المحافظات فى طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع أهلا رمضان بكافة السلع الغذائية أول بأول، كما تنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما تشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا، مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.