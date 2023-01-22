شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توفر 23 منفذا بشبين الكوم لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة 40% والان مع تفاصيل الخبر
وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية، مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف صالح أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.
الجدير بالذكر أن سعر كيلو اللحوم البلدى فى المنافذ يبلغ 150 جنيهًا والضأن بـ155 جنيهًا ، إلى جانب توافر البوفتيك والموزة وجميع منتجات مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض والبلدى والسمان ، وكذلك الطيور بكافة أنواعها والدواجن الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون.