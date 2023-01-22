شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توفر ‫23 منفذا بشبين الكوم لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت منافذ وزارة الزراعة المتحركة نحو 23 سيارة اليوم إلى مدينة شبين الكوم أمام مبنى المحافظة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار منخفضة تصل إلى نحو 40% على بعض السلع، و30٪؜ على سلع أخرى، فى إطار جهود الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية، مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وحول التصنيع، قالت مصادر مسئولة بالوزارة إنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

وأضاف صالح أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

الجدير بالذكر أن سعر كيلو اللحوم البلدى فى المنافذ يبلغ 150 جنيهًا والضأن بـ155 جنيهًا ، إلى جانب توافر البوفتيك والموزة وجميع منتجات مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض والبلدى والسمان ، وكذلك الطيور بكافة أنواعها والدواجن الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون.