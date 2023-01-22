شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمسئولى "الإسكان" بوحدات "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وفي سياق متصل، واصل مسئولو جهاز مدينة العاشر من رمضان، جولاتهم التفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ ( 52 عمارة) ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، محور محدودى الدخل، شرق حى الأندلس بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة نموذج 2غرفة + صالة + حمام + مطبخ كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي"، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات المبادرة الرئاسية، وكذا مشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة .
كما تفقد مسئولو الجهاز، أعمال استكمال عمارات سكن كل المصريين بالحي الـ12، و تابعوا الأعمال الجارية داخل المشروع وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق.