شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشارك لأول مرة بجناح خاص فى الدورة الـ54 بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى للمرأة عن مشاركته لأول مرة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، والذى يقام هذا العام تحت شعار "على اسم مصر معاً: نقرأ...نفكر... نبدع" فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ويتضمن جناح المجلس القومى للمرأة رقم b1 والمقام فى الصالة 3 بالمعرض، جزء خاص لعرض إصدارات ومطبوعات المجلس التى أصدرها على مدار الأعوام الماضية والخاصة بمناقشة قضايا المرأة فى كافة المجالات، هذا إلى جانب إعطاء نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة على جهود مصر والمجلس فى هذا المجال.

كما سيتم تخصيص جزء من الجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعريف بالخدمات التى يقدمها للمرأة و الدعم النفسى والإجتماعى والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذى يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما سيتضمن جناح المجلس جزء لعرض المنتجات اليدوية التى انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس للسيدات ضمن المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية والذى تنفذ فى قرى مبادرة "حياة كريمة"، الى جانب منتجات السيدات فى البرامج التدريبية الأخرى، كما سيتم تنفيذ ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض الراغبات فى تعلم حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفاز .

وينظم المجلس أيضا ندوة ضمن فعاليات المعرض بعنوان "دور المرأة فى بناء الوعى الثقافى والأخلاقي" يتحدث خلالها الدكتور سعد الدين هلالى عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.