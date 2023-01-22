مايا مرسى مشيدة بأول سيدة مصرية تتولى رئاسة جامعة كولومبيا: نموذج متميز .."تحديث"

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عن بالغ سعادتها بتولى الدكتورة نعمت شفيق منصب رئيسة جامعة كولومبيا لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى فى تاريخ الجامعه العريقة . "تحديث"

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مصر فخورة بما حققته الدكتورة نعمت من انجازات عظيمة خلال مسيرتها العلمية والعملية و أنها نموذج متميز للمرأة المصرية حفيدة الحضارة المصرية، ومثال حي على ما تتمتع به المرأة المصريه من جدارة وكفاءة تؤهلها لتولي المناصب العليا في كافة المجالات سواء داخل مصر او خارجها

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه تقدموا بخالص التهاني إلى الدكتورة نعمت شفيق لتوليها منصب رئيسة جامعة كولومبيا لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى فى تاريخ الجامعه العريقة .

والدكتورة نعمت شفيق أو كما يطلق عليها "مينوش" شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا. وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي. كما انها تشغل حالياً منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية،

وبرزت "مينوش" كبطل للتنوع والشمول في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالإضافة إلى أنها أدارت مشاريع كبيرة للتوسع والبنية التحتية مع التركيز أيضاً على تحسين تجربة الطلاب.