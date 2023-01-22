شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكشف عن إجراءات الوزارة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بمواصلة رفع درجة الجاهزية بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا والتوسع والمياه الجوفية بالمحافظات، لضمان المتابعة المستمرة لشبكة الترع والمصارف، والحفاظ على المناسيب الآمنة بها، وضمان جاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ، وجاهزية منشآت الحماية من السيول ومتابعة تطهير مخرات السيول.

أكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة والتي تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية وإجراءات استباقية.

وتشتمل الإجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 1400 منشأ للحماية بمختلف المحافظات، والتى وفرت الحماية للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

أما الإجراءات الموسمية فتتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها ، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري لديها مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ويتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.