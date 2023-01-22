وزير التموين من ألمانيا يكشف خطة مصر لتحقيق الأمن الغذائى

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023، وبحضور أكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم.

وفى كلمته الافتتاحية نقل المصيلحى تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدولة ألمانيا حكومًة وشعبًا، والوزراء المشاركين فى المؤتمر، مؤكدًا أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانية الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائى المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجيه كالقمح والبنجر والقصب والبذور الزيتية، إضافة إلى الخضر والفاكهة، وأن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لخفض أسعار الغذاء والطاقة وخاصة للدول النامية ومشاركة الدول الكبرى فى تحقيق الأمن الغذائى لتلك الدول وتنفيذ حلول مستدامة ومبتكرة وقابلة للتطبيق لإعمال الحق فى الغذاء الكافى لجميع سكان العالم بحلول عام 2030، والحد من التغيرات المناخية والتحول الشامل للنظم الغذائية العالمية لما له من أهمية حيوية فى هذا الصدد واستكشاف السبل الممكنة للتعاون العالمى والوطنى بروح من الشراكة بين دول العالم.

وفى مستهل زيارته لألمانيا، وعلى هامش فعاليات المنتدى الدولى، عقد المصيلحى مجموعة من اللقاءات الثنائية بحضور خالد جلال عبد الحميد السفير المصرى بألمانيا، وبدأت أولى هذه اللقاءات بمقابلة مع سيلفيا بندنر وزيرة الدولة للزراعة بألمانيا، وأعرب المصيلحى عن امتنانه للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا بشأن تصدير المانيا شحنتى قمح لمصر، وعبر عن تطلع مصر لزيادة وارداتها من القمح والدقيق الألمانى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص، فى ضوء تنويع مصر لمصادر استيراد السلع لمواجهة الارتفاع المتضاعف لأسعار الدقيق والقمح عالميًا.

كما طالب الدكتور على المصيلحى الجانب الألمانى بزيادة التعاون فى المجال الزراعى والأمن الغذائى ليشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا من ألمانيا لمصر للتغلب على العقبات التى تواجهه سلاسل الإمداد بهدف تقليل نسبة الفاقد.