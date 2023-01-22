الجيزة تقترب من افتتاح سوق السمك الجديد بالمنيب.. يضم 143 باكية بيعية

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية واحدا من أهم المشروعات القومية، التى تبنتها محافظة الجيزة منذ عدة سنوات؛ للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتوفير أخرى حضارية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى إطار خطة الجيزة لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، تواصل المحافظة الإسراع فى أعمال التشطيبات النهائية لسوق السمك الجديد بالمنيب، والذى يعد أحد أهم المشاريع التنموية التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz؛ للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعيق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء.

وحتى انتهاء أعمال التطوير وإنشاء سوق السمك الجديد، والذى يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، قام حى جنوب الجيزة بنقل سوق السمك القديم من مقره بمنطقة المنيب إلى موقع بديل بشارع ربيع الجيزى بسوق الخضراوات والفاكهة.

وأكدت محافظة الجيزة، على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع للانتهاء من أعماله الإنشائية وافتتاحه قريبا، ليظهر بالشكل الحضارى اللائق مع تلاشى كافة السلبيات والمعوقات التى كانت تواجه البائعين والمترددين عليه قبل تنفيذ أعمال التطوير.