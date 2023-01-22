شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق تجنبا لوقوع حوادث بسبب الشبورة.